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Sharing the Mamba Mentality with the next generation. Introducing our #NBA2K24 cover athlete, Kobe Bryant.



💛 Kobe Bryant Edition

🐍 Black Mamba Edition



Pre-order your copy tomorrow. pic.twitter.com/afcqMh5qr8 — NBA 2K (@NBA2K) July 6, 2023

知名籃球遊戲《NBA 2K24》公布封面人物，由湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）擔綱，將推出布萊恩（Kobe Bryant Edition）以及黑曼巴（Black Mamba Edition）兩種版本，這也是布萊恩第4度登上《NBA 2K》系列封面。

《NBA 2K24》正好是2K公司推出NBA系列的第24代版本，對於布萊恩來說，24這數字具有重大意義，布萊恩NBA生涯長達20年，8和24成為他最具代表性的背號，「布萊恩版」是布萊恩早期身穿8號，展露狂傲不羈的霸氣姿態；「黑曼巴版」則是描寫布萊恩生涯晚期努力帶領球隊走出低谷，以頑強且不服輸的心態征戰聯盟。

布萊恩第一次登上《NBA 2K》系列封面，可以追朔到2010年，這也是布萊恩唯一一次以球員身分獲得肯定，其次是在布萊恩職業生涯謝幕後，擔綱《NBA 2K17》傳奇版封面人物，接著就是令布萊恩球迷最難過的一次，在布萊恩不幸去世後，《NBA 2K21》推出「永恆曼巴版」，紀念布萊恩在NBA的偉大成就。

1999年《NBA 2K》系列首度上市，首張封面人物為「戰神」艾佛森（Allen Iverson），1996年獲選為狀元後，艾佛森隨即以個人魅力征服球迷，成為聯盟當紅炸子雞。麥可喬丹（Michael Jordan）也曾4度登上《NBA 2K》系列封面，最近一次在《NBA 2K23》當中，當時在遊戲中加入了「Jordan 挑戰模式」的玩法，布萊恩也可望比照辦理。