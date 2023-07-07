泓德能源（6873）旗下子公司「星舟快充」提供暑假出遊充電優惠，自7日起至23日止，凡於全家便利商店台中七張犁店、全家便利商店台中睿景店、清境農場青青草原站、清境農場國民賓館等四站充電，單筆消費200元即贈5,000點。活動點數最高贈送總額5,000,000點，送完為止。

完成結帳後，點數序號最遲於活動結束一周內發送至消費之LINE帳號中，消費者需於Family Mart APP輸入點數序號進行贈獎兌換。

星舟快充提供充電樁設置、產品銷售與充電站運營等服務，第一階段將攜手全家便利商店全台20間店舖建置120kW高功率電動車快充站，提供CCS1與CCS2雙規格的槍頭，符合各廠牌電動車的充電需求。以目前市面上電動車平均電池容量為65kW來計算，消費者充電30分鐘就能增加約180公里的行駛里程，相當於從台北101到彰化鹿港天后宮的距離，此合作將建置更完善與便利的充電生活圈。

第二階段將合作範圍拓展到車廠、百貨公司、量販店賣場及停車場合作，2023年底前將與台灣的停車場龍頭品牌正式簽約合作。未來則以充電站建置與運營等服務為主要工作項目，2023年底前將於全台推出5座複合式充電站，提供充電、休憩等多元功能服務。