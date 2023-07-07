暑假全民瘋出國，各界瘋搶旅遊商機，餐飲業也得搭上旅遊話題創話題。美式餐廳TGI FRIDAYS今年夏季以義大利麵為主軸推出「World of Pasta麵的義饗世界」，翻玩創意，將中式、美式、墨式等各國料理元素巧妙融入義大利麵中，創造出令人意想不到的多元風味，讓顧客品嚐新品同時，也能享受用味蕾環遊世界的樂趣。7月11日起至10月2日新品上市期間，穿義大利三色旗「綠、白、紅」顏色元素到店用餐，還可獲得招待義式經典開胃菜，邀顧客一同體驗夏日的義大利風情，用美食來場「類出國」體驗。

義大利麵一直都是台灣人相當熟悉的異國料理，TGI FRIDAYS今夏新品「World of Pasta麵的義饗世界」捨棄廣受歡迎的經典肉醬、青醬等口味，獨創中式、美墨、阿根廷式等六款異國風味十足的義大利麵，將各國料理元素完美融入義式料理中，顛覆民眾對義大利麵的想像，也提供顧客更多創新的餐飲選項，在品嚐義式餐點之際，還能體驗到創意料理的嶄新風貌。

新品餐點以義大利經典開胃菜紫蘇蕃茄麵包及湯品義式通心麵蔬菜湯一同展開，烤熱的法國麵包，放上紫蘇蕃茄丁、帕米森起司及烤至香軟的大蒜，搭配義大利酒醋醬，一咬下香脆開胃，配上由洋蔥、高麗菜、櫛瓜、蕃茄、雞湯、白豆、通心麵等超過十種食材一同熬煮而成的義式通心麵蔬菜湯，為一道義大利經典家常湯品。

主角義大利麵共有六款獨創風味，最引人注目的宮保炒義大利麵，一枚幸運餅乾放置於盤中一同上桌，宮保醬料搭配雞肉、甜豆、櫛瓜、甜椒，再加花生角、紅辣椒等精髓，與義大利細扁麵一起享用，完美呈現中美混搭風味。代表南美風情的阿根廷青醬烤蝦蕃茄麵以蕃茄馬利納拉醬為基底，搭配義大利寬麵及兩大串淋上阿根廷青醬的碳烤鮮蝦，異國風味熱情上桌。德墨濃起司肉醬筆尖麵則是濃郁風味代表，香濃的起司馬利納拉醬，加入炒香的西班牙風味絞肉，以及帶有奶油香的蔬菜一同拌炒，最後撒上費達起司、香菜及墨西哥玉米餅，層次豐富誘人。

TGI FRIDAYS也跟上蔬食趨勢推出雙色蘑菇蔬菜筆尖麵，奶醬筆尖麵拌炒豐富蔬菜，搭配香酸可口的馬利納拉醬，呈現雙醬風味。亦有為了海鮮控準備的義大利漁夫扁麵，義大利細扁麵配上鮮蝦、魚肉、小管圈等新鮮食材創造鮮甜海味，以及紅惡魔牛排義大利麵，將炭烤至七分熟的牛排與義大利麵的巧妙融合，為一道肉食主義的絕佳選擇！而甜點則是再度扣回義式主題，以卡布提拉米蘇為新品菜單畫下完美休止符，帶有蛋香、口感溫潤的馬芝卡邦起司，搭配兼具咖啡及酒香的鬆軟手指餅乾，與微苦細可可粉一同享用，口味細膩，為一桌佳餚增添亮點。

TGI FRIDAYS也一口氣推出四杯歐義風情濃厚的調酒，搭配義大利的餐酒文化，將美食佐以美酒一同享用，使餐飲體驗更加豐富且有儀式感。餐前來杯義大利經典開胃酒威尼斯橘色誘惑，本次以美式風格調製，基底為艾普羅香甜酒，加入龍舌蘭酸甜汁、蜂蜜、氣泡酒及柳橙片，酸甜風味喚起味蕾。餐席間可搭配莓果風味滿溢的非常莓好貝里尼，以細碎冰呈現，蜜桃伏特加為基底，加入草莓果泥、覆盆莓、氣泡酒及新鮮草莓片，爽口而討喜，也可選擇口味香甜的蜜桃白酒香格里拉，以白酒與頂級琴酒為基底，加入接骨木花香甜酒，搭配草莓、水蜜桃、蜂蜜與新鮮檸檬萊姆汁，堪稱百搭餐酒。

提到義大利餐後酒，最具代表系性的就是檸檬酒，TGI FRIDAYS將檸檬酒作為基底，加上新鮮檸檬汁、頂級琴酒、通寧水及檸檬片調製成一杯兼具檸檬酒的酸香解膩及琴湯尼層次感的拿坡里檸檬琴湯尼，啜飲時如同淺嚐南義大利風情般愜意。

TGI FRIDAYS所舉辦的「2023台灣花式調酒校園邀請賽」開放報名中，素有調酒界奧林匹克之稱的「TGI FRIDAYS台灣花式調酒大賽」首次聯名高雄餐旅大學餐飲管理系、義守大學餐旅管理學系、中國文化大學觀光事業學系、實踐大學餐飲管理學系、台北城市科技大學餐飲事業系、宏國德霖科技大學餐旅管理系、萬能科技大學餐飲管理系、靜宜大學觀光事業學系、弘光科技大學餐旅管理系、台南應用科技大學餐飲系等全台10所大專院校系所一同舉辦，邀請各大專院校及高中職在校學生參加比賽，更祭出萬元獎金及TGI FRIDAYS餐廳外場襄理的任用聘書作為冠軍獎項，希望能吸引更多優秀人才參賽，為比賽增添火花。

本月6日TGI FRIDAYS舉辦夏季新品「World of Pasta麵的義饗世界」及「2023台灣花式調酒校園邀請賽」聯合發佈會，現場由2022 TGI FRIDAYS台灣花式調酒大賽亞軍Jacky展現花式調酒表演魅力，並調製出4杯歐義風情新品調酒，為「World of Pasta麵的義饗世界」夏季新品及「2023台灣花式調酒校園邀請賽」揭開序幕。

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