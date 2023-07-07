中國大陸駐菲律賓大使館網站消息，中國大陸駐菲律賓大使黃溪連5日在菲律賓國防部會見菲新任國防部長特奧多羅。希望菲方與中方相向而行，落實好兩國元首重要共識，把南海問題放在雙邊關係適當位置，共同維護地區和平穩定。

黃溪連表示，中菲是隔海相望的近鄰，兩國交往源遠流長。建交以來，中菲關係保持總體向前發展勢頭，給兩國人民帶來了切實利益。今年初，小馬可仕總統成功訪中，兩國元首就發展中菲全面戰略合作關係達成重要共識。不久前，中國大陸海軍戚繼光艦成功訪問馬尼拉，標誌著因疫情影響的兩軍交往得到恢復。中方願同菲方一道，共同推動兩國開展更多軍事交流合作。

黃溪連指出，兩國元首已就對話協商管控海上問題達成重要共識。希望菲方與中方相向而行，落實好兩國元首重要共識，把南海問題放在雙邊關係適當位置，堅持通過友好協商妥處分歧，共同推動海上合作，維護地區和平穩定。

黃溪連強調，當前台海局勢緊張，根源是民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，持續勾連外部勢力謀獨挑釁，以及一些外部勢力縱容支持台獨分裂勢力及其活動，圖謀「以台制中」。中方讚賞菲方堅持一個中國政策，希望菲方對有關問題保持清醒認識。

特奧多羅對菲中加強軍事領域交流合作持積極態度，重申菲方堅持獨立外交政策，表示菲在防務安全領域開展雙邊和多邊合作，旨在提升自身國防能力，不針對第三方。菲方堅持一個中國政策。菲方願與中方共同努力，妥善管控爭議，維護地區和平穩定。