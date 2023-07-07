夏天是冷氣師傅最忙碌的季節，有時候想修冷氣都找不到師傅，一名網友在批踢踢表示，最近要買一台冷氣，師傅報價時多了安裝費5500元，另外還要付2000元的冷氣架，等於裝一台冷氣要額外多付7500元，「請問這是正常的嗎？」許多網友直言，旺季找得到人來裝就偷笑了，「我還會給他小費、請他喝涼的，拜託他好好裝。」

一名網友在批踢踢發文指出，最近要買一台變頻冷暖空調，結果師傅報價給他時，多了安裝費5500元、冷氣架2000元，他直呼「請問這是正常的嗎？還是我被當盤子了？」

許多網友認為旺季冷氣師傅很缺人，「你也不看看現在幾月」、「找得到人來裝就不錯了」、「一萬都不嫌貴」、「我們上次裝快一萬」、「5500算少啦，要派2個人。」

甚至有網友表示，「5500元，我還會給他小費、請喝涼水，拜託他好好裝，別亂搞」、「願意來裝你已經要幫他們準備飲料了」。