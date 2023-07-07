交通部台鐵局推動「10年購車計畫」汰舊換新，繼EMU900通勤電聯車、EMU3000城際電聯車陸續投入營運後，全新R200型柴電機車頭也於6月11日抵台，經整備後於7月10日在彰化扇形車庫正式亮相。

台鐵局表示，「R200型新柴電機車見面會」規劃於7月10日下午2時舉行，當日下午3時至5時開放給一般民眾參觀，活動除展示全新抵台的R201、R202等2輛新型機車外，更結合百年古蹟扇形車庫與戶羽機關車園區，舉辦R200 welcome鐵道市集、新車寫生體驗，並與在地文史組織「旅庫．彰化」合作推出「跨越彰化百年時空軌道走讀」，讓民眾透過多元活動，一起認識台灣鐵道文化與歷史故事。

台鐵局同時調集歷代「R嚕」系列柴電機車，家族大集合共同迎接R200全新生力軍的加入。配合10日的活動辦理，8日、9日彰化扇形車庫將暫停開放。

台鐵局表示，R200型新柴電機車後續將展開密集的試運轉作業，未來將投入貨運、軍運、和鐵道救援工作，優化台鐵疏運服務，成為強大的後盾。