微信公眾號「中國駐法國大使館」7日發布〈中國真的在毀林造田嗎？〉文章，駁斥法國《世界報》稱中國大陸為保農業需求強制毀林。

大陸《世界報》6月28日刊登駐中國大陸記者勒邁特〈中國為保農業需求強制毀林〉報導稱，「北京為了發展小麥、玉米、水稻生產，不惜採取專制政策毀壞森林、綠地和果園」，並稱這項政策是「全國性的」「全國各地都在毀林造田」。

中國駐法使館稱，然而，《世界報》所舉事例或無權威出處、語焉不詳，或罔顧事實、造謠汙蔑，嚴重誤導讀者。有必要釐清事實，以正視聽。

大陸駐法使館指，文章提及成都市民反映環城綠化帶被推平造田的事例，試圖給中國大陸政府扣上毀林造田、政策前後矛盾、不顧當地群眾利益訴求暴力執法、破壞環境的帽子。但事實是什麼呢？成都環城生態區早期總體規畫中就存在10萬畝農田整治區。也就是說，文章談到的土地一開始即為耕地，並非由綠地改為耕地。有關改造旨在清除雜樹雜草，實施土地綜合整治，還耕地以本來面目，既可以解決過去多年形成的水系不暢、農田破碎、耕地品質不高等問題，又保留了生態空間總量，已經建成的自行車道、步行道和綠道等也不會被拆除，是一舉多得的好事。當地政府和負責綠道建設的集團負責人已經做出了解釋和說明。然而，該記者在進行報導時卻不做事實調查，妄做推斷，惡意歪曲事實，居心何在？

中駐法使館表示，文章還提及上海一退休大爺因過度修剪樹木被罰款的案例。事實是他將自家院中的香樟樹冠全部砍掉，只保留了兩米左右的主幹，違反了《上海市居住區綠化調整技術規範》的有關規定。處罰是為了保護樹木和城市綠化環境、防止亂砍亂伐，卻被該記者抹黑為「中國政府禁止種樹」。如此有悖基本事實的報導令人咋舌，不禁讓人對其專業素養和職業道德產生懷疑。

中駐法使館強調，中國大陸作為人口大國，靠占世界7％的耕地養活了占世界20％的人口殊為不易，這本身就是對全球糧食安全的巨大貢獻。中國大陸有句老話說，民以食為天。14億人的吃飯問題是天大的事，保障糧食安全是中國大陸政府治國理政的頭等大事。國家主席習近平多次強調，耕地紅線一定要守住，農田就是農田，只能用來發展種植業特別是糧食生產，要落實最嚴格的耕地保護制度，像保護大熊貓一樣保護耕地；要堅決遏制「非農化」、有效防止「非糧化」；堅持良田糧用大原則，良田好土要優先保糧食，果樹苗木盡量上山上坡，蔬菜園藝更多靠設施農業和工廠化種植。

中駐法使館稱，必須指出，在保護好生態環境前提下發展經濟已經成為中國大陸政府和人民的共識和行動。幾十年來，中國大陸政府和人民持之以恆地開展大規模植樹造林和國土綠化行動，2022年，中國大陸森林面積2.31億公頃，森林覆蓋率達24.02％，40年增加了11個百分點。以毛烏素沙漠為例，在愛種樹的中國人幾十年不懈努力下，這個總面積4.22萬平方公里、比台灣島面積還大的中國大陸四大沙漠之一，已經有80％被綠色覆蓋，即將成為全球第一個消失的沙漠。根據美國太空總署公布的衛星數據，全球2000年到2017年新增的綠化面積中，25％以上來自中國大陸，中國大陸對全球綠化增量的貢獻率居世界首位。

中駐法使館指出，中國大陸政府一手抓糧食生產和安全，一手抓環境保護，取得的成績舉世矚目，卻被惡意扣上毀林造田的帽子。某些西方「逢中必反」的「心魔」可謂重矣。他們常年在中國大陸生活，難道就不能睜開眼睛看看真實的中國大陸，而非要憑著自己腦子裡的意識形態偏見去臆想中國大陸，戴著有色眼鏡看待中國大陸，罩著「陰間濾鏡」呈現中國大陸？他們這樣做對增進西方民眾對中國大陸的瞭解沒有好處，對西方國家決策者制定正確的對華政策沒有好處，對西方同中國大陸開展競爭更沒好處。他們以為可以抹黑中國大陸，結果卻是害了自己。