屏東市7日清晨發生一起驚悚車禍，33歲許姓男子駕駛紅色小客車從高雄到屏東行經建國路時，疑因車速過快導致在閃避車輛時失控撞入民宅，將鐵皮遮陽棚直接撞壞，所幸未造成重大傷亡，但停在民宅附近的4輛小客車、1輛機車慘遭波及，警方表示，許男酒測值零，相關肇責釐清中。
警方表示，7日上午6點30分許，許男駕車行經屏東市建國路時，疑因車速過快而在閃避車輛時失控撞入路邊民宅，進而波及停放在民宅周遭的4輛小客車及1輛普重機車。
警方說，該起車禍造成5輛汽機車受損，以及民宅鐵皮遮陽棚損壞，所幸未造成重大傷亡，僅有許男受輕傷，而經酒精檢測後，發現許男酒精濃度為零，為此，再次呼籲駕駛人駕車時務必遵守道路限速，以利反應道路上的突發狀況。
據了解，由於車禍時間是在清晨6點半，附近住戶大多還在睡夢中，不少人聽到「碰」的一聲巨響都嚇壞了，趕緊跑出屋外察看是發生什麼事，不料竟見到1輛「小紅」就這麼無預警地撞進民宅，大家開始議論紛紛，但也慶幸沒造成傷亡。
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