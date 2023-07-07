「颱風」（Typhoon）戰機

西方國家聲援烏克蘭，紛紛承諾提供基輔坦克，甚至戰機等武器以抗俄。然而，德國銷量最大的《畫報》（Bild）報導，原本柏林預定要提供基輔歐洲戰機（Eurofighter）公司的「颱風」（Typhoon）戰機，但如今卻悄悄改變軍售策略，要將它們轉賣沙烏地阿拉伯，而在政界引發爭議。

據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）6日報導，《畫報》指出，由於西方遲遲不提供戰機，烏克蘭和這些盟友的摩擦與日俱增。儘管德國約有140架「颱風」戰機，但卻選擇不給基輔戰機，甚至不肯訓練烏克蘭飛行員，使雙方緊張變本加厲。

考慮到沙國荷包滿滿，相對的烏克蘭經濟陷入困境，德國聯邦政府審慎地打算，要將近50架「颱風」戰機出口到沙烏地，使問題變得更複雜。德國綠黨領導人何懷特（Anton Hofreiter）便公開批評德國總理蕭茲（Olaf Scholz）政府的決定，他強調，「我們不能在拒給烏克蘭武器的同時，又供應獨裁政權先進武器。」

有趣的是，德國並非唯一不肯提供基輔戰機的北約成員。《畫報》便嗆聲，「難道西方不想要讓烏克蘭贏得這場戰爭嗎？」不過，它似乎忽略了持續援助烏克蘭可能對德國經濟造成的影響。由於俄羅斯侵略烏克蘭，以致歐盟和美國嚴厲制裁莫斯科，但德國卻是俄羅斯最大的貿易夥伴之一，連帶也遭受嚴重衝擊。

「颱風」是雙引擎戰機，長15.96米、翼展10.95米、高5.28米，最大起飛重量為23,500公斤，而外掛重量最多可達7,500公斤。至於它和F-16相比，究竟何者對烏克蘭反攻較有助益，則取決於烏軍的特定需求。這兩款戰機雖然都有強大的戰力，但「颱風」反應十分敏捷，很適合空戰。此外，它有強大的發動機和先進航電設備，能在高空以高速飛行。