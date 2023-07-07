歌壇天后李玟輕生送醫急救，最後仍宣告不治。她曾在節目《中國好聲音》踢爆節目規則不公，為學員說話，一度登上微博熱搜話題，有網友發現參與過該節目的歌手中，短短2個月竟有3人陸續離世，令人不勝唏噓。

台灣歌手古家齊曾參加第四屆《中國好聲音》，還闖進前25強，甚至在河岸留言及跨年晚會演出，演藝事業備受看好，沒想到今年五月卻因為開車打滑，導致後方車輛閃避不及當場撞上，送醫後重傷不治，家屬為了讓粉絲送他最後一程，舉辦追思會讓所有人緬懷，更發訃聞表示：「家齊沒有真正離開大家，他只是去天堂開演唱會了」。

古家齊今年五月車禍身亡。（圖／古家齊 （Meow Meow Gu）臉書）

另外一位則是歌手張恒遠，參加過《中國好聲音》第二季獲得亞軍，2014年還獲得微博年度人氣獎，去年和女歌手畢夏閃婚並生下一子，沒想到事業家庭兩得意的他，卻罹患黑色素瘤，雖然積極對抗病魔，無奈仍不能如願恢復健康，在今年6月不幸病逝，享年36歲，而他去年底參加的「時光音樂派對」，竟成為人生最後一次公開表演。

張恒遠今年6月罹癌病逝。（圖／張恒遠-垃圾車庫 微博）

李玟去年在《2022中國好聲音》擔任導師，當時發現得到73分的選手有二次機會，獲得88.3分的選手卻沒有，讓她氣到大發雷霆，要求製作單位將制度透明化，未料進行總決賽時，疑似遭節目組報復，要求有腳傷的她表演時走位，當天地板疑似相當滑，導致李玟唱到最後時重摔在地，不過她仍敬業完成表演，讓網友不捨她竟到如此對待，因此《中國好聲音》微博於6日發文哀悼李玟時，立刻遭眾人不滿砲轟。

李玟日前輕生送醫宣告不治。（圖／中時資料照）

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