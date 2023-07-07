根據《ESPN》記者洛伊7日爆料，快艇目前很有興趣招募暴龍前鋒席亞卡，「我不清楚快艇方面有什麼籌碼爭取席亞卡加盟，不過席亞卡去年夏天拒絕暴龍提前續約，下個球季將是他合約最後一年，儘管外界認為他的交易價值逐漸下滑，暴龍仍在明年交易截止日前努力拋售他，老鷹也在持續關注著他。」

自從2016年第27順位被暴龍選上後，席亞卡職業生涯都在暴龍度過，不僅幫助暴龍2019年搶下隊史首冠，他也兩度入選全明星賽、兩度獲選年度球隊、2019年拿下年度進步獎，上季他的平均得分(24.2分)與助攻(5.8次)還都創下生涯新高紀錄。

可是隨著暴龍把主力控衛范維利特交易送到火箭之後，代表他們新球季恐怕提前宣告進入重建期，所以不僅席亞卡可以當作交易籌碼，另一名優質前鋒阿奴諾比也被謠傳吸引不少球隊招募目光，假如暴龍真的打算打掉重練，那麼席亞卡與阿奴諾比離開暴龍，只是時間早晚的問題而已。