62歲鐘姓男子攀南三段，7日從丹大溪源營地出發不久，突發急性高山症發作，直升機吊掛送醫仍不治。（資料照片／楊靜茹南投傳真）

62歲鐘姓男子與同好一行約10人攀爬中央山脈位置最偏遠、地形最複雜的「南三段」，2日從花蓮縣瑞穗林道起登，預計11日從南投縣郡大林道下山，沒想到7日一夥人從丹大溪源營地出發不久，鐘男突發急性高山症發作，倒地昏迷、口吐白沫，同行夥伴報案，7時許將他吊掛降落至竹山消訓中心並送醫，他經急救仍不不治。

岳界簡稱「南三段」，即中央山脈丹大、東郡群峰，與馬博橫斷、奇萊東稜、干卓萬同為百岳縱走的四大障礙，鐘姓男子與同好一行約10人2日從花蓮縣瑞穗林道入山，6日在丹大溪源營地紮營，7日清晨拔營出發，當時他就覺得身體不適，並未立刻休息，沒想到引發急性高山症不治。

報案人指出，當時大家都在行進間，鐘男覺得身體有一點不舒服，大家勸他要不要稍作休息，他堅持繼續走，突然間昏倒，上前查看他已經沒有意識，而且口吐白沫，懷疑他是突發性的急性高山症發作，立刻求救。

南投消防局凌晨5時50分獲報，認為天氣良好，高山視野佳，立刻向空勤總隊申請直升機馳援，即使搜救人員僅花100分鐘協助登山客鐘姓男子吊掛下山，並轉乘救護車就醫，不過鐘男經急救仍不治。

南投縣消防局提醒，高山環境與平地不同，海拔3000公尺以上高山易出現高山症反應，即使是登山老手進入海拔3000公尺高山也要特別留意身體狀況，若身體不舒服，切勿強行登山，行前多鍛鍊體能，才能安然進出山林。