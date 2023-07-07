一名70多歲男子因十二指腸潰瘍出血，除了服用醫院的胃藥外，還自行到藥局購買胃乳、想藉此保健胃部，未料此舉使得醫師開立的胃藥無法發揮藥效，導致胃藥的藥效降低、男子因此仍有不適症狀，也無法治癒十二指腸潰瘍。

基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘在《健康好生活》表示，由於胃需要消化食物及殺菌，因此胃會分泌胃酸，但有些人因胃酸分泌過多而感到不適，醫師會因而開立胃藥。胃藥依其功效，現有3種不同成分，有時合併服用會降低藥效。

他表示，上述男子當時是因十二指腸潰瘍、出血而住院，住院過程中，醫師給予氫離子幫浦阻斷劑這類胃藥來制酸，讓其潰瘍問題得以緩解，後來十二指腸出血的問題止住了，男子也得以出院。

醫師後續開立口服的氫離子幫浦阻斷劑給該男子服用，一個月後男子回診時稱，胃部仍感覺不適，醫師經細問男子才知，男子因擔心十二指腸出血為嚴重疾病，即使已服用醫師開立的胃藥，仍不放心地自行到藥局購買胃乳、想加強對胃部的保護。

錢政弘表示，由於胃乳會在胃部與十二指腸的黏膜形成保護膜、進而減少藥物對這兩個器官的效用。男子喝胃乳後再吃氫離子幫浦阻斷劑，會使後者效用減少14%，進而使其不適症狀無法緩解。