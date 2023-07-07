彰化縣福興鄉一名62歲男子因精神狀況不穩與家中債務問題，竟持榔頭攻擊妻兒，造成妻死兒傷遭到羈押。兒子頭部嚴重受傷逃到超商求救，送醫後也因頭部遭重擊凹陷以及10多處撕裂傷，傷勢嚴重，經緊急手術後，目前仍在加護病房，生命跡象穩定且意識清楚。

這起駭人聽聞的人倫悲劇因民眾直擊榔頭男追殺兒子到超商，影片上傳社群平台後引發大批網友驚呼，並大讚當時超商店員挺身而出保護被害人，否則後果不堪設想；當時不少直擊過程的民眾都也都對店員讚許不已。

福興鄉發生人倫悲劇，震撼地方，福興鄉長蔣煙燈指出，一直有在關懷該戶人家，該男娶印尼籍妻後，其妻常將金錢寄回印尼，原本該男在彰濱工業區做電鍍技術員，後來因車禍受傷，導致不能工作，原本還有2棟房子，婚後17年都已陸續賣掉，現在租屋，最近妻子疑又向地下錢莊借貸，夫妻因此時常爭吵。

鹿港警分局偵查隊長鄭登源表示，該分局獲報後，派員到場時，男子妻子已倒臥在現場，經現場目擊民眾指引，隨後在附近超商發現行凶男子，當時該男手持榔頭，初查該男與妻子爭吵後，憤而持榔頭攻擊妻子與兒子，詳細事發原因及有無家暴報案紀錄，仍在清查中。

目擊民眾說，看到行凶男子持榔頭攻擊兒子時，趕緊將家門緊閉，並立即報警。鄰居表示，行凶男子一家去年才搬來，一家租屋在該地，平常較少與左鄰右舍互動，並不清楚其一家狀況。

彰縣府指出，經查家戶為福利戶，夫妻均有衛生局列管，經常住院療養，家戶有社工陪伴，現因家逢變故又家庭親屬資源較疏離、薄弱，家中兒少已由該府安置，後續本府將持續提供兒少治療資源與心理、精神重建服務，共同與兒少面對此次不幸的暴力事件、全力穩定其生活。

縣府強調，後續除持續關懷家屬及協處喪葬事宜外，並將提供司法程序之協助；同時提醒民眾如自身遇到家暴或家屬間之相處議題，請主動向社會處或適時撥打113尋求協助、緊急時請撥打110，以防止憾事再次發生。

★《中時新聞網》關心您，服用精神科藥物，請勿自行停藥！衛福部24小時安心專線：0800-788-995。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線