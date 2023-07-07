Threads新社群平台由祖克柏領軍的Meta一手打造，目的就是用來對抗推特，被市場認為是「文字版IG」周四上線至今短短24小時，註冊人數就已經超過3千萬人，來勢洶洶。推特對此感到相當不滿，公司律師已經寄出通知信，指控Meta抄襲推特，將會採取法律行動，不會姑息。

綜合外媒報導，推特的律師Alex Spiro直接寄信給祖克柏，指責 Meta系統性、故意且非法盜用推特的商業機密和知識產權，同時推特打算嚴格維護權利，要求Meta立即停用推特的任何商業秘密，否則將尋求法律途徑，防止Meta繼續使用推特的智慧財產權。

Alex Spiro還表示Threads團隊中有多人是推特前員工，非法擁有推特的商業機密，進而協助Meta成功開發Threads平台，但Meta高層則駁斥推特的指控毫無根據，且沒有一人曾在推特工作。

事實上，Threads與推特的戰爭也是祖克柏與馬斯克之間的競爭，兩人還邀約彼此進行鐵籠拳擊格鬥對戰，在商業上的競爭更是誰也不讓誰。