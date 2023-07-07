傳奇自家研發方面，去年11月推出韓系次世代風格的中世紀奇幻冒險MMORPG手機遊戲《Honor of Heirs》全球版，該遊戲目前營運穩定，內部持續改善玩家遊戲體驗和互動，以及積極推出各種遊戲更新和活動。此外，傳奇也與亦樹遊戲和遊戲種子合作，授權推出《卡利茲傳說》的療癒系馴龍冒險MMORPG手機遊戲，該遊戲於今年2月初正式上線，並在台灣、香港和澳門取得不錯成績。《聖劍-亞瑟傳奇》的日本版也在3月下旬上架雙平台，目前都保持著穩定的營運狀態。

傳奇端遊《Eden Eternal-聖境傳說》已於5月4日由傳奇官方直營正式開放，該款遊戲提供英文、日文和中文三種語言版本；另外，為了感謝《風之國度》玩家四年來的支持，傳奇網路於暑假期間舉辦夏日祭線下活動，活動將分別在台北、台中、高雄、香港和日本東京涉谷五個地區陸續展開，提供與玩家們近距離互動的機會。