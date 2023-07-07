致茂2023年前5月自結合併營收71.75億元、年減3.3％，仍創同期次高。首季歸屬母公司稅後淨利9.36億元，季增8.66％、年增達10.04％，每股盈餘（EPS）2.23元，均創同期次高，表現淡季不淡。

展望後市，致茂董事長暨總經理黃欽明認為全球疫情已趨緩和，但消費性市場低迷，廠商需要時間消化調整庫存，下半年景氣有望回溫。公司將透過3大策略因應短期困境、掌握景氣回溫商機，帶動營收及獲利繼續創高。

致茂預期，量測及自動化檢測設備成長明確，下半年可望優於上半年。半導體及Photonics測試解決方案上半年動能暫緩，出貨展望較保守，但應用於高速運算（HPC）的系統級測試（SLT）設備需求強勁，有望抵銷部分消費電子應用下滑缺口，需求有望逐步好轉。

投顧法人預估，人工智慧（AI）伺服器明後2年出貨將分別跳增8成及5成，致茂為全球繪圖晶片（GPU）領導廠商的SLT分類機獨家供應商，且第三季將再取得另一家GPU廠商認證、自下半年開始出貨，認為致茂將成為AI伺服器強勁需求的主要受惠者。

投顧法人預期致茂今年SLT分類機出貨將持平，明年營收可望成長達28％，對整體營收貢獻分為13％、16％，正向看待SLT營收占比提升，調升致茂明年獲利預估7％，並將目標價自230元一舉調升至322元、維持「增加持股」評等。