此外，神達控5G O-RAN及邊緣運算取得客戶有小量樣品測試及訂單，預期將於年底見到成果並延續出貨動能至2024年；車用電子部分，受惠客戶迴響熱烈，自有品牌行車紀錄器將持續保持增長、智能車載資通訊於歐美市場持續成長，惟日本大客戶仍持續面臨庫存壓力恐將有衰退表現，然預期隨著去化庫存及需求逐漸回溫，可望於2024年迎來成長復甦。

神達控旗下行車記錄器品牌Mio搭上物聯網浪潮，在6月推出聯網型行車記錄器MiSentry 12T及其專屬手機App-MioNext App，隨著新品在全台上市，可望挹注H2營收。

Mio為神達控旗下神達數位自有品牌，MiSentry 12T強大連網技術搭配手機App四大功能，包含Live View即時觀看、防盜萬能保全停車監控、推播通知事件即時通報，以及事件影片自動上傳雲端備份，讓行車記錄器化身即時遠端監控的萬能保全，在事件發生的同時不僅能即時通知車主，並將相關影片即時上傳雲端備份。