宏正單月營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案較去年同期減少24%、專業影音產品較去年同期成長4%、USB周邊設備較去年同期減少36%。以銷售區域觀察，亞洲、美洲與歐洲分別較去年同期減少10%、38%及11%。

累積營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案較去年同期成長7%、專業影音產品較去年同期成長21%、USB週邊設備較去年同期減少25%。以銷售區域觀察，亞洲、美洲與歐洲分別較去年同期成長3%、1%及11%。

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