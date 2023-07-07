台中銀（2812）歡慶開業70周年，今年攜手「全支付」祭出「你消費，我買單」優惠活動，凡於今年8月31日前，使用全支付首次連結台中銀帳戶，並完成單筆消費70元，即贈送全點70點，做為獎勵回饋。

台中銀致力於提升數位金融服務品質，不斷的推出多元且完善的數位服務與優惠活動，藉與客戶建立並維持長期關係。因應支付場景的發展，及現今消費者的生活習慣，台中銀陸續與各大電子支付業者合作，有信心帶給客戶更多樣且便利的支付工具選擇。

台中銀今年攜手「全支付」祭出「你消費，我買單」優惠活動，凡於今年8月31日前，使用全支付首次連結台中銀行帳戶，並完成單筆消費70元，即贈送全點70點，做為獎勵回饋。

為積極拓展數位客群，台中銀也推出「歡慶70 FUN送美利」美元優利定存專案活動，自即日起至今年9月28日止，可透過網路銀行及行動銀行使用台幣帳戶結購轉外幣定存功能，承作本專案。

本專案在網路銀行，及行動銀行承作美元定存，可享三大優勢，包括單筆最低起存金額只要美元一千元（含）起、線上換匯享匯率優惠、最高優惠年利率，享6個月4.9％，是最易入手的美金定存方案，更是小資族必備的數位理財工具首選。

台中銀也鼓勵理財客戶透過網路銀行及行動銀行，申辦理財業務，推出「做伙去理財」定期（不）定額信託基金手續費限時優惠專案活動，凡於今年7月31日前，透過該行網路銀行及行動銀行，以定期（不）定額方式，新申購本專案適用特定系列基金，並符合一定條件下，就可享有該筆信託憑證手續費終身1.5折優惠。