Premiere Vision是全球創意時尚紡織商貿展覽與時尚潮流趨勢發佈平臺的引領者。以嚴格審核制度,精選全球在研發創新及工藝運用上 “金字塔頂端”的紡織服飾供應商,每年吸引來自120多個國家,超過6萬名最具威望之時裝品牌專業人士參與,啟迪設計靈感,推動全球時尚產業可持續的創新發展。每年於巴黎北維勒班特(Paris-Nord Villepinte)展覽中心舉辦兩次,為期3天,為全球時尚業提供材料和服務,推展永續時尚的環保議題。

本次共計9家臺灣紡織商及5家時尚設計師品牌服飾業者聯合展出,包含:東和(1414)(TUNG HO TEXTILE CO., LTD.)、宏洲(1413)(HUNG CHOU FIBER INDUSTRIAL CO., LTD.)新紡(1419)(SHINKONG TEXTILE CO., LTD.)、富兒企業(FULL BLOSSOM CO., LTD.)、偉特企業(WEDTEX INDUSTRIAL CORP.)、纖宇企業(PREMIERE FASHION CORP.)、宏遠(1460)(EVEREST TEXTILE CO., LTD.)、佳和(1449)(CHIA HER INDUSTRIAL CO., LTD.)、旭寬企業(NEW WIDE ENTREPRISE CO., LTD.),並結合臺灣知名設計師蔡麗玉服飾品牌克萊亞(KERAIA)、服裝設計師蔡孟夏所創立東方優雅內涵的高級女裝品牌龍笛(LONDEE)、優質服飾品牌設計師施育芃(Yu Peng Shih) 、詹宗佑(TSUNG YU CHAN) 、臺灣設計師品牌(odyssey)產業供應鏈共同聯合推廣,展現臺灣紡織服飾供應鏈堅實競爭力。