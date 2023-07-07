中國在本周一突然宣布，從8月1日起對鎵和鍺產品(這些產品也用於電動車和光纖電纜)實施出口管制，讓企業競相爭取供應，推高了價格。

福斯在汽車產品方面依賴鎵和鍺，該公司表示「準備在必要時與合作夥伴一起採取措施」。該汽車製造商的發言人表示，這些金屬將在未來自動駕駛功能中扮演一定角色。

專家稱，管制措施將在下個月生效，替代來源仍無法投入生產，既有的供應只能維持幾個月。

關鍵礦物研究所Alastair Neill說，中國以外的庫存最多只有6個月，因此這將很快地對生產發生影響。而建立新的生產設施可能需要兩年，這需要投資，而且這段期間如果中果改變立場，取消禁令，這些投資可能得不到回報。

美國財長葉倫正在中國進行為期四天的訪問，許多人對於能否緩解緊張情勢感到懷疑，因為兩國官員都認為國家安全高於經濟關係。

一些業內人士表示，這些限制措施可能使中國的鍺和鎵這兩種金屬供應過剩，進而壓低了國內價格，儘管本周海外價格大幅上漲。

穩懋(3105)對路透表示，只有「少量」基材(substrates)是從中國購買，該公司大部分供應來自德國和日本。

台積電(2330)表示，預計這些措施不會對公司生產造成任何直接影響。

恩智浦(NXP)認為業務不會受到重大衝擊。恩智浦生產的一些車用和通訊晶片有使用到鎵或鍺。