洪姓確診男子前年5月在新北市雙和醫院持刀砍傷3名護理師，其中受傷陳姓護理師受重傷且因此受到極大恐懼，需靠藥物才能入睡，但洪男犯後否認犯行，辯稱「全忘了」，最高法駁回上訴，依殺人未遂等罪將洪男判刑9年4月定讞。

洪男在罹患新冠肺炎入住雙和醫院負壓隔離病房期間，2021年5月31日上午，擅自走出病房尋找出口位置試圖離開，經施姓護理師攔阻並告知不能離開病房區域後，他竟持檳榔刀刺向側身面對自己之施姓護理師要害部位。

經施姓護理師呼喊求救後，蔡姓及陳姓護理師趕至現場出聲制止，洪男竟轉而持刀刺向蔡姓護理師，蔡姓護理師見狀往後閃避，因站立不穩倒地，遭被告持刀劃過上腹部後，扶起施姓護理師逃離。

洪男又持刀朝向未及逃走之陳姓護理師胸部刺擊，並在陳姓護理師抵擋攻擊，並嘗試奪刀未果而負傷倒地時，持刀刺擊倒臥之陳姓護理師腹部，並不斷表示「憑什麼把我關在這裡」，陳姓護理師閃躲後仍受傷嚴重，並受有右手掌嚴重減損一肢機能之重傷害。

陳姓護理師出庭時哭訴經半年復健，但未來恐無法從事護理工作，且事發後還出現掉髮、失眠等症狀，需靠藥物才能入睡。

新北地方法院一審依殺人未遂罪共3罪，各處有期徒刑7年4月、5年6月及8年6月，應執行有期徒刑12年6月，上訴後，台灣高等法院二審改依殺人未遂罪判刑7年4月；犯傷害罪判刑7月，殺人未遂罪判刑8年，合併執行有期徒刑9年4月，上訴後，最高法院駁回確定。