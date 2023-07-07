民進黨新北市議員林秉宥昨（6）日在個人臉書發文揭發，一面具稱是國軍的III級抗彈板，在北約規格子彈射擊下，有多發擊穿，國防部則喊話要提告。相關新聞經轉傳至社群平台PTT後，引發鄉民熱議，多數人更批國防部「又要解決提出問題的人了」。

此次測試影片是由臉書粉專「山姆小叔Gun&Fun」昨天發布，他分別以7.62mm M80、*39子彈，以及5.56mm M855/M193北約規格子彈射擊抗彈板多發，結果有多發擊穿，還有一發子彈造成嚴重凹陷。林秉宥昨也在個人臉書表示，抗彈板有缺陷是流傳已久的都市傳說，卻對台灣的國防安全有巨大影響，所以實測是必須做的事情，他不希望在戰場上，用台灣子弟的鮮血來確認事實如何。

但國防部昨晚駁斥稱，抗彈板屬管制軍品，國軍初步查證現品帳料均相符，先前相關測試也合格，強調若該影片中測試的抗彈板如經查證確屬國軍軍品，將依法追究法律責任。

對此，鄉民砲轟「又要解決提出問題的人了」、「我以為是要法辦採購這批裝備的人」、「不知道要說什麼」、「聽說在查外流的人欸，別人孩子死不完」、「怎麼不拿新品出來公開測試闢謠？會怕嗎」。