曾以華人歌手之姿站上國際舞台的李玟（Coco），近年飽受憂鬱症所苦，驟逝消息一出令人唏噓，對此，星座塔羅專家小孟老師點名3星座容易陷入憂鬱情緒，尤其是摩羯座習慣壓抑，太在意別人想法，容易獨自糾結難受。

▍Top3、巨蟹座

巨蟹座對事情感到不滿足時，便會一點一滴累積負能量。通常巨蟹會對某個目標有強烈慾望，一旦沒有達到原先的預期結果，就很容易被他人的表現影響心情，進一步引發焦慮、煩躁等負面情緒。不妨學著將目光放在自身所擁有的美好，試著對鏡中的自己說一些肯定的話，藉此擺脫情緒低潮。

▍Top2、雙魚座

雙魚座熱衷於接觸新事物，對創業、副業、投資，或是學習一技之長等事物很有興緻，不過當事情無法往預期方向走，像是進度卡在初期籌備階段，或是處在中期停滯不前、進退兩難的情況，這些瓶頸所帶來的壓力會讓雙魚夜不成寐，也會和他人進行比較，羨慕他人有所成就而陷入憂鬱情緒。不妨想開一點，凡事別太執著，只要心念一轉，就能豁然開朗。

▍Top1、摩羯座

摩羯座很容易在意別人的想法，無論是在事業或是感情上，只要覺得已經沒有什麼可以依戀的，就會獨自糾結，不斷往壞處想，負面念頭也隨之增多。建議凡事往好的地方去改變，不要看輕自己，認為自己技不如人，而是打起精神，相信自己可以超越自己。

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