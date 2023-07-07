台北市一名林姓女子因不滿陳姓鄰居長期發出噪音嚴重干擾生活作息，於是將網絡分享WIFI名稱設為「陳賤人半夜又很多噪音」、「331H4F-2犯賤吵人不得好死」，附近開啟無線網絡時的住戶皆得以看見。事後，林女後被陳女以公然侮辱罪提告。經台北地院審理，雙方達成和解，判林女公訴不受理，全案仍可上訴。

根據判決書，林女與陳女各租公寓套房，2人為鄰居關係。林女對聲音格外敏感，因難以忍受長期受陳女所發出聲音，終不勝其擾，於是將網路分享器的WIFI名稱設定為「陳賤人半夜又很多噪音」、「331H4F-2犯賤吵人不得好死」，陳事為此報警處理，並向法院申請提告。

台北地院認為，林女更改網絡分享器的名稱後，造成附近住戶一旦開啟電腦、手機、平板的無線網絡搜尋功能時，人人皆得以看見，而林女侮辱性用詞亦足以貶損陳女人格、名譽，以及社會評價。

台北地院根據李姓鄰居之證詞、陳女蒐集搜尋WIFI名稱的畫面截圖，認定林女犯公然侮辱罪。林女對其犯行供認不諱，陳女後撤回告訴，法院最終判林女公訴不受理，全案仍可上訴。