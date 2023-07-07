YouTuber蔡阿嘎日前推出「日本5家超難吃連鎖地雷店」影片，不料引爆爭議，掀起不小風波，甚至一度登上日本媒體。事後蔡阿嘎除了下架、道歉，也消失了一段時間。最近他重啟影片更新，有網友好奇，為何蔡阿嘎的風波退潮這麼快？吸引不少人討論。

原PO在匿名論壇「Dcard」表示，蔡阿嘎一則7月初的臉書貼文，短短2小時逾1萬人按讚，讓他相當驚訝，「看來日本炎上風波已經退了，有沒有蔡阿嘎由黑又翻紅的卦」。

不少網友認為，蔡阿嘎被黑後沒多久，台灣演藝圈爆發「#MeToo」運動，宥勝、黃子佼、NONO、陳建州等大咖相繼中箭落馬，媒體轉向、網友熱議，自然少了對蔡阿嘎的關注，「被性騷轉移注意力」、「蔡阿嘎安全下莊」。

也有網友強調，台灣人相當健忘，記憶力大概只有兩星期，「反正不管怎樣，我都不會再看他影片了」、「上次那件事，他的粉絲們根本不在乎吧」、「本來就不是什麼大事」。