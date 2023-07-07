AI繪圖近日超夯，一名網友「時光AI畫舖」運用AI繪圖的技術，將台灣20個縣市擬人化，圖片曝光短短1天就吸引5.9萬人狂讚，各縣市的女孩都市不同風格的美女，但輪到新竹市卻變成長髮美大叔，頭髮直接被大風吹到豎起來，讓網友們笑歪直呼，真的會笑死，但好寫實！

一名網友「時光AI畫舖」在TikTok發影片分享，使用AI繪圖將台灣各縣市擬人化，影片曝光短短1天就吸引了5.9萬人狂讚，從影片中可見，台北女孩有種清冷的感覺，被高樓大廈圍繞；新北女孩充滿著耶誕節的元素，讓人立刻想到新北耶誕城；桃園女孩十分高挑，穿著寬大舒適的服裝與一排行李箱，看起來像是要去機場的樣子。

網友透過AI繪圖製作台灣各縣市擬人化的樣子，桃園女孩（左）高挑，台中女孩（右）很酷。（圖／時光AI畫舖授權提供）

台中女孩則是酷妹，身上都是刺青，一頭俐落的短髮加上充滿殺氣的眼神，手中還拿著武器，讓人忍不住想到台中都是傳說「慶紀很多（台語：子彈很多）」；南投女孩則是坐在火車上，外面就是藍色的湖泊，令人聯想到日月潭，不過背景處的高山讓不少網友出戲說「和南投風景不太像！」

AI繪圖擬人化全台各縣市，南投女孩（左）充滿意境，台南女孩（右）是甜妹。（圖／時光AI畫舖授權提供）

而台南女孩則是全身粉紅色的的甜妹，手中還拿著一串甜膩膩的棉花糖，與台南人口味偏甜的形象不謀而合；高雄女孩則是穿著橘色衣服，站在救生艇上面；屏東女孩則是手中抱著黑鮪魚，露出爽朗可愛的笑容。

AI繪圖將台灣各縣市擬人化，高雄女孩（左）在救生艇上，屏東女孩（右）抱著黑鮪魚。（圖／時光AI畫舖授權提供）

宜蘭女孩則是舒服的窩在泡澡桶中，上面還蓋著滿滿的大蔥，與宜蘭名產相呼應；花蓮女孩則是滿滿阿美族的元素，色彩鮮豔的衣服與誇張的耳環，台東女孩則是滿滿大自然的清新風女孩。

宜蘭女孩泡澡的樣子超可愛。（圖／時光AI畫舖授權提供）

幾乎每個縣市的擬人化都是浪漫又可愛，但是新竹卻畫風突變，變成一個長髮美大叔想吃米粉，卻因為新竹的大風被吹得一團亂；而彰化縣的擬人化則是一尊大佛，讓網友們笑歪，「新竹我笑死」、「看得出來新竹風超大」、「彰化也太佛了吧？」

AI繪圖製作出各縣市擬人化，每個都是可愛的美少女，但新竹（左）和彰化（右）的畫風突變。（圖／時光AI畫舖授權提供）

其他還有基隆、苗栗、嘉義、雲林、澎湖、連江與金門等縣市的擬人化都超可愛，其中金門縣的擬人美翻，讓不少網友暴動直呼「這是女神！」