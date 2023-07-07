亞洲四小龍中首季GDP，香港2.7%居首位，台灣負2.87%墊底。財信傳媒董事長謝金河表示，用數字比高下，不能只看一季，台灣是奔馳三年，在高基期下衰退，而香港是2018年持續衰退下的死貓跳，他認為，香港受美中夾擊，只剩半條命，怎麼風雲再起？還預測，台股指數半年到一年內，可以超越香港恒生。

謝金河在臉書發文指出，這期遠見雜誌封面，上面寫了六個大字：香港風雲再起！副標題是：東方之珠經濟大反彈，今年首季GDP成長率稱霸亞洲四小龍。作者拿出今年第一季的數據：香港2.7%，新加坡0.1%，南韓0.3%，台灣負2.87%，當然香港拿第一，台灣敬陪末座。

謝金河強調，用數字比高下，不能只看一季，台灣是奔馳三年，在非常高基期下的衰退，而香港則是從2018年持續衰退下的死貓反彈，去年的GDP是負3.5%，台灣是連續高成長，到去年第四季才掉下來。用一個季度的數字做大膽預測，這是危險的預測。

香港恒生指數去年大幅下跌15.45%，國企指數大跌18.6%，是全球最慘烈的市場之一，今年上半年，恒生指數再跌4.37%，國企也跌4.19%，持續弱勢表現。

謝金河說，如果拿台股跟恒生指數來比，在2018年，恒指贏台灣加權指數逾22000點，現在縮小到2000點附近，我預測台股半年到一年內，可以超越香港恒生。

股市的榮枯與資金流向有關，今年台股表現亮眼，是資金流入，港股則是資金不斷外流，像孫正義減碼阿里，持股比重從34%殺到剩3.8%，南非的Naspers減持騰訊比重從32%砍到25.99%，這個賣壓太大，港交所限定Naspers一年只能減持2%。巴菲特也把比亞迪的股份從20%減到8.9%。

謝金河表示，華爾街投行每年投資報告都告訴大家香港有多好，但他們都是逢高在減碼。香港大市值公司，股價跌下去，就不會再回來，像阿里309.4跌到60.25港元，反彈非常沒力，而快手、嗶哩嗶哩股價都跌9成。

最後香港金管局前總裁任志剛跳出來說，「中國必須備戰金融戰：勿恃敵之不來」，他已經感受到香港聯繫匯率的大挑戰。

謝金河分析，港幣7.78盯住美元，現在美國Fed把利率升到5%，中國卻努力降息，香港像夾心餅乾般，處在冰火二重天，沒死也剩半條命，怎麼風雲再起？

他認為，未來的世界經濟，日本、印度像螃蟹夾住中國的兩個鉗子，會愈來愈好，墨西哥是美洲新生產基地，波蘭是烏克蘭重建的門戶，這幾個地方會漸入佳境，香港是大江東去，浪濤盡，昔日的東方之珠，將只是中國南方的一個城市。