高雄旗山一名高齡83歲失智何姓老翁，深夜獨自外出，卻忘了回家的路，被迫在外「迷航」2個多小時，體力不支跌坐在派出所前，被警方發現後趨前關心，將他帶入派出所休息，並提供麵包及茶水，最後順利聯繫到家屬，平安送他回家。

高雄市旗山分局建國派出所警員日前深夜巡邏時，見一名老翁蹲坐在派出所前，神情慌張無助，便趕緊上前關心老翁，發現何姓老翁左手肘挫傷流血，立即通報消防員到場協助包紮，確認無生命危險後，趕緊將他帶回派出所休息，員警擔心老翁可能因血糖低造成暈眩，熱心提供麵包及茶水。

經了解，原來家住旗山的何姓老翁，當天凌晨3時許，獨自外出散步，走著走著卻迷失了方向，不知返家路徑路，只好沿路亂逛，「迷航」長達2個多小時，碰巧行經建國派出所門口前時，突然一陣暈眩感，最後不支倒地跌坐在門口，所幸遇上熱心員警主動發現異樣，化解一場危機。

警方呼籲民眾，家中若有長輩，要時常注意長輩動態走向，避免讓其獨自外出時發生走失狀況，也可以替長輩申請防走失手環；外出時如有身體不適，應立即找地方休息，也可請一旁民眾撥打110或119請求協助，家屬若發現長輩走失，也可請求警方協助，警方同仁會在第一時間趕抵現場協助。