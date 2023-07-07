美國財長葉倫抵北京，據報除了會見中國大陸總理李強，還將會見前副總理劉鶴。早前已有媒體報導，71歲的劉鶴今年3月卸任副總理之後，仍參加中方政府相關經濟事務的內部會議，並具有很高的影響力。如果劉鶴今天亮相，將印證其退而不休的傳聞，繼續在財金領域以及中美經貿問題上著力。

劉鶴畢業於中國人民大學工業經濟系，長期擔任中共官方財經智囊，曾赴美國哈佛大學進修，英語流利，且獲哈佛公共管理碩士學位，深得中共總書記習近平信任。他在2018年3月成為主管中國大陸金融、科技和工業的副總理後，還身兼中美全面經濟對話中方牽頭人，多次領導與華盛頓的中美貿易談判。

星島日報分析，劉鶴與葉倫是老對手。今年1月，他與葉倫在瑞士蘇黎世會談，這是兩人兩年來的第4次溝通，且是兩人首次面對面交流，氣氛融洽，有老朋友再見的感覺。會談持續了約3個小時，超出了原定時間，是因為葉倫需要趕飛機而停止。

現任主管財金的副總理何立峰畢業於廈門大學經濟系，科班出身，對金融工作也不陌生，不過與劉鶴的「洋派」相比，他是「土博士」，處理對美事務應沒有劉鶴那麼得心應手。目前，尚未清楚劉鶴是否已經卸任中央財經辦主任，是否繼續擔任中央財經委委員，或者只是以顧問的身分在中央財經委行走。

用人不拘一格，重用信任的老同志，這是習近平新時代的新現象。即將70歲的陳希卸任中央組織部部長，仍然擔任中央黨校校長，70歲的夏寶龍卸任全國政協副主席，仍然擔任國務院港澳辦主任，68歲的宋濤執掌國台辦。