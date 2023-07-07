嘉義市長黃敏惠宣布今年科學168教育博覽會啟動。（廖素慧攝）

嘉義市教育處長林立生介紹今年科學168教育博覽會內容。（廖素慧攝）

Q力伊萊秒翻轉魔術方塊，市長黃敏惠驚呼太讚了。（廖素慧攝）

每年暑假吸引數萬人次的「嘉義市科學168教育博覽會」，今年將於7月14日至18日在港坪體育館及園區與港坪國小舉辦，有恐龍展、行動天文館與飛行主題展3大特展，還有科學闖關活動，市長黃敏惠今天宣布科學168系列活動啟動。

黃敏惠及與會議員、各校校長共同旋轉魔術方塊，並宣布「2023嘉義市科學168教育博覽會」啟動，嘉義市志航國小、北興國中，國立屏東科技大學、嘉義縣立永慶高中、國立嘉義女中、亞洲大學、國立嘉義高工、嘉義縣立竹崎高中等校現場展示科教成果。

嘉義市政府教育處林立生說，科學168活動每年暑假吸引逾5萬人次參加，今年活動特別規畫科學達人秀與彩繪投影互動區，還有2座結合科學與童趣的大型藝術裝置，很好拍照打卡，還有科學體驗車、科普教室、科學闖關、定向越野等內容，豐富精彩。

黃敏惠表示，今年「嘉義市科學168教育博覽會」邁入第19屆，主題是「大玩夢想嘉」，展現嘉義市無限的科學創意與活力，嘉義市教育綱領是「人文第一、科技相佐、精緻創新、國際視野」，每年的科學168就是為學生打開科學學習大門，培養科學興趣。