數位發展部表示，為擴大數據協作能量，展現數據社會共好，首度推出專為非政府組織（NGO）或非營利組織（NPO）設計的「2023數據賦能 公益創新」系列活動，廣邀社福、文教、環境等各式民間單位，以及嘗試用創新方法解決社會問題的社創組織參與，將針對組織面臨的痛點，提供數據應用輔導資源，即日起至8月15日受理NGO／NPO報名申請。

數位部指出，NGO／NPO可說是政府既有公共服務的延伸，促進公益生態圈的有效運作與穩定發展，更是強化社會韌性的關鍵。而「數據」，能成為優化NGO／NPO公共服務、彰顯其社會影響力的點金石。

數位部說明，「2023數據賦能 公益創新」系列活動，涵蓋了專為NGO／NPO量身打造的課程及輔導資源，自7月6日起正式啟動數據應用輔導徵案，同時舉辦第一場徵案說明會，吸引逾50家NGO／NPO到場參與，專家分享數據輔導案例獲得熱烈迴響，現場與會人員與數據教練輔導團交流踴躍，徵案期間自即日起至8月15日中午截止，受理NGO／NPO報名申請數據專家輔導資源。

提案經書面和視訊選案後，將於8月底擇定8組潛力團隊，從9月起提供5個月的客製化輔導，包含引入數據教練協助提案團隊診斷問題、帶路陪伴並找到解方，並將按組織特性配予領域專家，使團隊的需求能被充分轉譯，輔導更加聚焦。此外，數據知能和數據實作等前導課程也於7至8月同步舉行。

數位部表示，數據公益是以人為本並強調數據跨域價值，從環境、經濟與公共利益角度，讓數據持有者共享無涉個資的數據，促進生活服務、環境保護、教育學習、醫療社福等公共面向的多元創新。數位部希望成為NGO／NPO厚實其公益服務的支持力量，藉由專屬設計的數據培力和應用輔導資源，持續壯大公共服務的效益。