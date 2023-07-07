周邊捷運、輕軌站停車資訊，呼籲民眾多搭乘大眾運輸前往。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

總統府、文化總會共同主辦「2023總統府音樂會－跨海音」明日在高雄流行音樂中心舉行，蔡英文總統等人親自出席。對此，高雄市交通局將對於當天下午5時許起，針對高流周邊鹽埕區、五福橋實施交通管制，屆時僅限當地居民、商家車輛出示證件即可進入，除緊急救護車輛、公車與接駁車及執行公務車輛外，其他汽、機車均禁止進入，且周邊將加強拖吊。

交通局表示，音樂會將於明日晚間7時在高雄流行音樂中心盛大登場，當日自下午5時起至晚間11時，將依序實施二階段交通管制。

交通局表示，第一階段自下午5時起管制公園二路（含）以南、大勇路（不含）以東範圍；第二階段將於晚間6時至7時、晚間8時至9時許，管制大智路（不含）以東、五福四路（含大智路至河東路）以南；另大勇路及蓬萊路將視停車狀況進行彈性管制。

交通局指出，用路人遵守現場員警指揮，管制區當地居民及商家車輛向管制員警出示證件即可進入，除緊急救護車輛、公車與接駁車及執行公務車輛外，其他汽、機車均禁止進入，且周邊將加強拖吊。

交通局建議，前往高流的民眾可搭乘捷運橘線至O2鹽埕埔站或輕軌C11真愛碼頭站、C12駁二大義站，步行即可到達會場，當日也將配合加密捷運、輕軌班次，加強人潮疏運。呼籲民眾可先將車停放在捷運、輕軌站周邊停車場，再轉搭捷運、輕軌前來；最新資訊請持續鎖定中華文化總會官方網站（https://www.gacc.org.tw/TW/）及交通局官方網站（https://www.tbkc.gov.tw）。