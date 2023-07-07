專業居家賣場連鎖店特力屋今天在台東開工。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

居家修繕通路領導品牌特力屋再度締造里程碑，在台東縣政府、台東地區農會的支持下在台東市寶桑路自行興建逾500坪獨立賣場，完成佈局全台各縣市最後1塊地圖，今日上午9時舉行開工動土典禮。特力集團總裁何湯雄表示，台東店預計明年第1季完工開業，期望帶給台東消費者最佳居家修繕解決方案。

何湯雄表示，因為父親工作關係曾在台東住過6年，青春時光都在台東度過，所以對台東有特別的情感，自1995年率先引進DIY風潮，特力屋持續佈局全台各縣市，為台灣無數家庭提高生活品質及居家購物體驗。特力屋深耕台灣20餘年，首度進駐台東，對台灣居家產業具劃時代意義。台東店將成為特力屋第28個大型門店。

台東縣長饒慶鈴說，特力屋看好台東長期居家裝修及DIY商品需求成長，向台東地區農會承租鄰寶桑路、台東地區農會超市後方土地，計畫打造基地面積950坪、賣場面積逾500坪的大型門店，結合即將重建的農會超市大樓，可望成為台東新興居家生活商圈，帶動周邊經濟發展。

饒慶鈴表示，台東這些年的發展吸引許多知名大型企業進駐，陸續有全聯中山旗艦店、無印良品等品牌展店，現在更有特力屋的加入，將帶給台東居家產業不一樣的視野，縣府也會努力提升台東的在地各種投資條件，持續招商吸引更多大型品牌進駐台東。

特力屋是台灣知名大型DIY居家修繕工具與材料販賣連鎖店，感謝特力屋對台東的支持和肯定，看好台東長期居家裝修及DIY商品需求的成長，並獲得台東地農會的支持，成立大型門店，非常歡迎特力屋來到台東，在經濟活動越趨活絡及民眾追求生活品質下，台東居家市場前景可期，期待特力屋的專業經營理念可為在地居家服務帶來不一樣的視野。