日本「SPEED」團員上原多香子過去拍攝過金曲歌王王力宏的《心跳》MV，2014年她傳出和男星阿部力搞曖昧，使當時的歌手老公TEEN在車內輕生過世，2018年她再嫁舞台劇導演高山和也，沒想到又傳出和小鮮肉搞不倫戀，高山和也氣到家暴上原多香子，雙方鬧上警局。

日本經典團體「SPEED」早年唱紅柏原崇、佐藤藍子主演經典日劇《惡作劇之吻》主題曲《STEADY》，在日本大賣超過150萬張，後來成員解散，2012年上原多香子與嘻哈團體ET-KING成員TENN登記結婚，但婚姻僅維持了2年，TENN傳出輕生驟逝，更在遺書中暗指太太偷吃，「我的身體不能讓妳有孩子真的對不起，真的真的很抱歉」、「和阿部力在一起的話，一定能夠跨越過去。下次再背叛誰可不行哦」。

上原多香子和王力宏曾在MV中跳舞。（圖／中時資料照片）

2018年上原多香子梅開二度和舞台劇導演高山和也結婚，但兩人都因不好的形象失去原先的工作，上原多香子索性改行從事美容業，夫妻倆移居到沖繩過平靜生活。未料，今《週刊文春》報導，上原多香子疑似和年輕鮮肉男過從甚密，高山和也上月底發現此事，兩人起了爭執，女方告上警局。

上原多香子控訴高山和也毆打她的頭部，但沒有明顯傷痕，最後取消受害申請，而歷經波折後她也不想回家了，傳聞她帶著孩子投靠過去隊友、如今成為議員的今井繪理子，鄰居也承認最近有看到陌生女性帶小孩出沒，對此，今井繪理子透過秘書表示：「沒有回應」，而上原多香子和高山和也則是暫時沒任何表示，引發婚變揣測。

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