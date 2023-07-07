高雄警方日前到小港區鳳森公園勸導喧嘩民眾時，正好碰到1名李姓男子違規騎車進公園內，將他攔下時又發現他身上飄濃濃酒味，經酒測，酒測值高達0.77，立刻將人逮捕移送法辦。

小港分局大林派出所日前巡邏時前往小港區鳳森公園勸導喧嘩民眾時，剛好碰到1名男子在公園中騎著機車準備離去，但該名59歲李姓男子騎乘機車不穩搖晃，因此將他攔下盤查，於言談中竟聞到他身上散發出濃烈酒味。

警方詢問李男是否飲酒，李男坦承剛在公園涼亭內飲用些許啤酒，隨後並實施酒測，酒測值高達0.77毫克，已明顯超標，當場依違反刑法公共危險罪將人逮捕，聽到要回派出所，他還一度嚇到說不話來，全案詢後依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。

警方說，將無限期強力取締酒駕，針對易肇事地點、時段、路段加強執行設置路檢點攔檢，更搭配機動巡邏警網攔查以杜絕酒駕，保護用路人生命安全，也會加強宣導「代客駕車」、「指定駕駛」及「勿酒後駕車」等防範措施，防酒駕宣導與取締並重。

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