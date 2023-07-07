全球熱浪來襲，7月3日全球均溫為17.01度，打破2016年的16.92度高溫紀錄，隔天再以17.18度刷新紀錄。對此，氣象專家直呼「地球發燒中」，今年異常偏暖的區域包含亞洲、俄羅斯、美西、美東、歐洲、南極洲等地；中央氣象局長鄭明典也憂心表示，「整個地球持續在創高溫紀錄，真的不是好現象！」

今天是24節氣的小暑，氣象局指出，太平洋高壓勢力仍強，加上西南風帶來暖空氣，各地區持續晴朗炎熱，高溫普遍達35、36度以上，特別是北北基、屏東近山區及花東縱谷有37度以上高溫發生機率，大台北及花東也有可能出現局部38度的極端高溫。

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》表示「地球發燒中」，全球7月4、5日平均溫度再創歷史新高，根據推算，近地面達到17.18度，高於歷史平均0.97度，異常偏暖的區域包含亞洲、俄羅斯、美西、美東、歐洲、北非、南非、中南美洲，最誇張的是南極洲，「真的是異軍突起的一年」。

鄭明典今天也在臉書貼出衛星雲圖，並發文表示「雲量少、風速弱，高溫條件充足，熱！」他憂心表示，「不是只有台灣熱，整個地球持續在創高溫紀錄，很大幅度地突破高溫紀錄，真的不是好現象！擔心！」