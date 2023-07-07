針對美國財政部長葉倫訪華，中共中央對外聯絡部當代世界研究中心專家撰文表示，在國際體系正在從單極走向多極化的歷史進程中，中國大陸的成長肯定會引來「羡慕、嫉妒、恨」；中美關係再也回不到過去，也無需回到過去；做好自己的事是中國大陸最大的本事，也是中國大陸在處理中美關係時最大的優勢。

《北京日報》報導，中聯部專家指出，美國財政部部長葉倫，是本屆美國政府中，少有的幾位明確表達過「反對脫鉤」的政治人物。但毋庸諱言，當前，中美關係處於建交以來最低谷，但責任顯然不在中方。

文章表示，美國單方面的對華新冷戰開始了，但中美新冷戰沒有開始。因為中國大陸始終保持理性與克制，不僅從不主動挑事，而且有禮有節地回應美方種種錯誤舉動。別的不說，在當前形勢下仍然接受美國務卿布林肯、葉倫等美國政客的訪華請求，並給予其相應規格接待，就可見中國大陸之誠懇。

文章稱，中方的善意有目共睹，但顯然並不足以融化堅冰。選舉取代治理成為美國政治的核心內容，本質上都指向了一個現實：各方勢力將對華強硬當做謀求政治利益工具。隨著美國大選臨近，美國國內必然掀起一波新的反華浪潮。

不過，近段時間，庫克、馬斯克、比爾．蓋茲等美國大企業高管不顧反華大氛圍，紛紛訪問中方。被稱為華爾街意見領袖的摩根大通CEO戴蒙（Jamie Dimon）在今年5月訪問上海時更表示，摩根大通無論是順境還是逆境，都會留在中國大陸。

在金錢至上、金主至上的美國政治中，這些兩黨主要捐款者的對華態度決定了美國對華打壓的底線。也正是基於上述定調，美國政客在瘋狂表演中也不得不避免翻車。

文章認為，中美之間依然存在巨大而危險的鴻溝，未來很長一段時期內處於博弈狀態。與此同時，中美關係你中有我，我中有你的狀態也將長期持續下去，鬥而不破會是新常態。

中美兩個有世界影響力的大國，誰也不可能改變誰，誰也不可能取代誰。過去幾年在美國竭力打壓下，中國大陸綜合國力進一步壯大，中美實力差距進一步縮小。事實證明，做好自己的事是中國大陸最大的本事，也是中國大陸在處理中美關係時最大的優勢。

文章強調，在國際體系正在從單極走向多極化的歷史進程中，中國大陸的成長肯定會引來羡慕、嫉妒、恨。及時、科學和理性地面對美國的戰略打壓，在鬥爭中因勢利導、既鬥爭又合作，戰略性地延續中華民族歷史性發展進程，避免這一進程因為美國的打壓和折騰而遭遇重大挫折，是中國大陸必須保持的戰略清醒。

「中美關係再也回不到過去，也無需回到過去。」文章直言， 中國大陸必須要面對現實，面向未來，打破思維定勢，創新中美互動的新機制、新方法、新領域。這也許並非易事，卻是中美兩國各自發展趨勢所決定的必然之路。