勞動部為協助重點產業打造尖兵，強化青年就業實力，推出「產業新尖兵」計畫，課程涵蓋電子電機、工業機械、數位資訊、綠能科技及國際行銷等五大領域領域，不僅參訓費用最高補助10萬，訓練期間還有8,000元學習獎勵金，每人最高獎勵9.6萬元；化工系畢業的曹建偉因疫情打亂求職，靠著「產業新尖兵」成功跨進半導體業，不僅穩定就業一年半，薪資已達5萬以上，他呼籲正在求職中的青年朋友們，趕快加入「產業新尖兵」計畫，實現職場夢想。

曹建偉於2021年化工系所畢業，因為疫情攪局打亂了畢業時程，直至10月才領到畢業證書，考慮到10月開始找工作可能會比較困難，在朋友的推薦下，他報名參加桃竹苗分署與陽明交大合作開辦的「產業新尖兵－多元半導體人才養成班」課程，244小時的訓練課程期間，除安排了電路學、半導體相關元件和製程等專業知識的訓練外，還提供後續就業輔導說明及企業媒合會；結訓後，曹建偉順利透過企業媒合於2022年4月進入了力積電擔任製程工程師；現在，他已經穩定就業一年以上，薪資超過5萬以上，他對於目前的工作非常滿意，也非常感謝新尖兵課程所提供的幫助。

力積電表示，近年來半導體產業對於人才的需求量急劇增加，傳統的電子、電機等理工科系人才已無法滿足，透過勞動部「產業新尖兵」計畫來培養非理工領域學員加入半導體產業，不僅招募人才變得更多元，來源也擴大許多，對於公司在人才招募上更有幫助。目前，力積電已聘用超過10餘位產業新尖兵及半導體基地等學員，未來也會持續透過產官學的合作模式，來滿足公司對人才的需求。

桃竹苗分署長林淑媛表示，自2020年起結合轄區國立清華大學、陽明交通大學、中央大學、外貿協會、財團法人工業技術研究院等單位，合作辦理「產業新尖兵計畫」，課程包含電子電機、綠能科技、工業機械、數位資訊及國際行銷企劃等五大領域，統計截至2023年6月30日止，已開訓279班，參訓青年人數達7,455人，訓後就業率高達7成以上，為青年就業帶來明顯的幫助和穩定成長；為持續精進辦理計畫，自2023年7月1日起維持每位青年最高補助10萬元學費，另為提升青年訓後積極就業動機，青年參訓時須先自行負擔1萬元訓練費，若在訓後90日內成功就業，就可向桃竹苗分署申請補助所負擔的1萬元訓練費。

今年下半年「產業新尖兵」課程自9月1日起，陸續在台灣就業通「產業新尖兵」計畫網公告，呼籲15歲至29歲本國籍待業青年多加利用，報名請先上「台灣就業通」登錄成為會員，並完成「我喜歡做的事」職涯興趣探索測驗，充分了解自我及未來發展方向，選擇課程後報名參訓。相關疑問，可洽詢桃竹苗分署03-4855368分機1361、1362、1363。