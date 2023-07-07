民進黨總統參選人賴清德以四大支柱為題投稿美國《華爾街日報》，國民黨立委賴士葆指出，賴清德過去說「我是主張台獨的政治工作者」，如今談四大支柱卻不敢回歸憲法，就是刻意把自己包裝成和平使者，企圖撕掉台獨工作者的標籤，騙選票罷了，用憲法來檢驗提出四大支柱的賴清德，就會立即看出其矛盾與空洞以致傾倒。

賴士葆在臉書表示，賴清德以四大支柱為題投稿《華爾街日報》，兼顧外銷與內銷，細究內容，了無新意，不過是一份選舉的文宣罷了，要強化他的和平人設，以取代過去台獨工作者的標籤。異曲同工的就如同民進黨過去喊了很久的「抗中保台」，賴清德將之改為「和平保台」，除了口號改變之外，其餘不變。

他說，和平是普世價值，也是主流民意的觀點，絕大多數的民眾渴望的就是不管哪個黨執政都不要有戰爭，只求能夠平安的過日子，所以主打和平就是希望吸引中間選民，也向美國表態。

賴士葆表示，專家學者在評論賴清德的四大支柱都異口同聲表示，不認同九二共識就沒有對話的基礎，就沒有談論和平的空間。所以賴清德談四大支柱，其實建立在空洞的遐想與論述，賴清德不敢談到關鍵核心的問題就是必須回歸到中華民國憲法，憲法一中原則就是中華民國所有擔任公職的人都要遵守的，憲法是無法迴避的事實，用憲法來檢驗賴清德及其四大支柱，就會立見矛盾與空洞以致傾倒。

賴士葆強調，檢視政治人物除了聽其言之外還要觀其行，賴清德的四個支柱的論述都不脫離蔡英文過去與現在的框架，蔡政府讓全民備戰而不是避戰，所以役期要延長。嘴巴喊和平對話，行動上卻讓兩岸斷絕交流溝通，攸關兩岸的政策與修法都站在對抗，對立的立場。如今選舉到了，向國際社會表態，也向國內中間選民爭取選票，這份刻意把賴清德包裝成和平使者的文宣，台灣的民眾不是第一次被洗腦，畢竟過去狼來了喊太多次了。