中國商務部與海關總署周一以維護國家安全與利益為由，宣布自8月1日起，對半導體關鍵原材料鎵、鍺相關物項實施出口管制，包括金屬鎵、氮化鎵、氧化鎵等8種鎵相關物項，以及包括金屬鍺、區熔鍺錠、磷鍺鋅等6種鍺相關物項，在未經許可下不得出口。

美國政府高層稍早前透露，美國財長葉倫周五將與中國國務院總理李強、國務院前副總理劉鶴及美國商界領袖會面。

雖然葉倫在推特上發文，稱此次出訪旨在為兩國提供強化溝通與避免誤解的機會，但其實美中兩國都對葉倫能否在這4天內緩解緊張局勢抱持懷疑，畢竟兩國政府官員都已經放話，維護國家安全的重要性大於雙邊經濟關係。

群益證券分析師警告，如果雙方談判順利，許多限制可能會放寬；但如果雙方談不攏，那麼葉倫返國後，美中兩國可能祭出更多制裁措施。

中國國際經濟交流中心副理事長、商務部前副部長魏建國周三在接受中國官媒專訪時表示，這只是中國反制的開始，中國的制裁手段和種類還有很多，如果美國升高對中國的科技管制，中國的反制也會升級。

此番發言使業界越來越擔心中國對美國及其盟友的反擊，可能進一步擴大至稀土等其他關鍵原材料。

另一方面，部分業內人士警告，中國管制鎵鍺出口可能導致在國內供過於求的局面，儘管本周海外價格大漲，但仍對國內價格造成壓力。