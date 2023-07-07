柏文受展店費用及折舊增加、認列可轉債賣回評價損失拖累，2023年首季每股虧損0.31元，為近1年半低點。不過，5月自結合併營收創3.61億元新高，月增5.14％、年增達33.78％，前5月合併營收16.56億元、年增達12.79％，續創同期新高。

柏文指出，隨著防疫措施陸續退場，5月「健身工廠」會員人數維持成長，加上無連假干擾，使新店動能及同店成長雙引擎動能逐步增溫，帶動5月合併營收改寫新高。配合一次性影響因素解除，預期第二季營運可望轉虧為盈。

展望後市，柏文規畫今年至少新展8處「健身工廠」，上半年已開出高雄市小港廠、新北市七張廠、台北市中山北廠、基隆市基隆廠4家，高雄市光華廠16日正式啟用，宜蘭縣羅東廠預計8月預售、9月開幕，第四季尚有台中市2處新據點將開幕。

柏文今年除持續加強健身工廠「新店動能」及「同店成長」雙成長引擎外，也積極投入商品開發及團購，自實體健身房邁進線上電子商城（EC），掌握虛實整合行銷模式，將陸續推出自有品牌與聯名商品等滿足健身需求的產品，「數位行銷」可望成為提升營收另一項利器。

柏文指出，綜觀疫後台灣健身市場發展趨勢，已逐步印證「市場不會飽和，只會重新組合」。今年除了確實完成展店計畫外，將針對目標客群強化行銷溝通、提升品牌形象，持續提升會員續約率及購課滲透率，透過不斷精進強化各項競爭力，力拚全年獲利逐季回升。