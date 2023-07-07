長庚研究團隊發現，腸道菌叢碳水化合物活性酶的數量減少，影響丁酸的產生和降低腸道屏障過敏原的能力，進而增加氣喘風險。（邱志勇醫師提供）

孩子呼吸道過敏是許多家長的困擾，林口長庚醫院研究團隊最新研究發現，兒童腸道微生物代謝失衡與呼吸道過敏疾病息息相關，若能提供足夠的膳食纖維食物來維持腸道菌群的營養來源和健康，將為預防兒童呼吸道過敏疾病帶來全新的視角。這項研究成果已刊登於2023年1月國際知名兒科過敏免疫頂尖期刊《小兒過敏和免疫學》（Pediatric Allergy and Immunology）。

台灣兒童過敏的盛行率有逐年上升趨勢，其中呼吸道過敏（例如過敏性鼻炎、氣喘）是最常見的類型，流行病學研究顯示，台灣學齡前兒童氣喘比例約占10％、兒童鼻過敏盛行率則高達40％。氣喘發生在學齡前期兒童常讓照顧者感到不知所措，更因常緊急發作就醫住院，兒童時期無法有效控制氣喘病情而影響家庭生活；過敏性鼻炎則因鼻水倒流而以長期咳嗽來表現，讓家人誤以為普通感冒，即使治療也會反覆發生，常常造成家長的困擾。

針對上述問題，林口長庚醫院兒童胸腔科醫師邱志勇率領研究團隊，針對56名對塵蟎過敏的兒童（其中25例為鼻炎患者、31例為氣喘患者）和28名非過敏健康兒童對照，進行糞便微生物組和代謝物組的綜合分析。結果顯示，氣喘患者的腸道微生物菌叢中碳水化合物活性酶（CAZyme）基因的數量和豐度減少，且物種豐富度也減少，而過敏性鼻炎患者的腸道菌叢中則沒有觀察到類似的變化。

邱志勇表示，這種碳水化合物活性酶的減少和哮喘孩童糞便中丁酸（Butyrate）減少的情況是一致的，而且它與對塵蟎過敏的IgE反應呈現相反的關係；換言之，隨著碳水化合物活性酶的損失程度增加，糞便中丁酸減少，而對塵蟎過敏的IgE反應則相對增加，同時也增加了兒童過敏疾病發生的機會。

邱志勇指出，碳水化合物活性酶基因，主要是負責分解和代謝碳水化合物，包括人體無法消化吸收膳食纖維中的多種碳水化合物。當碳水化合物活性酶基因的數量和豐度減少時，腸道微生物菌叢對碳水化合物的消化和代謝能力就會下降。而食物中膳食纖維的代謝正是產生短鏈脂肪酸-丁酸的重要來源。丁酸對腸道健康非常重要，可以提供能量給腸道細胞，促進腸道屏障過敏原功能，調節免疫反應等等。

過去已有研究發現，腸道微生物的組成和多樣性可以影響免疫系統的發育和調節，進而影響兒童對過敏原的反應。邱志勇醫師研究團隊的這項研究結果，則新發現了兒童呼吸道過敏疾病和腸道微生物系統代謝層面特徵之間相關性的重要線索。