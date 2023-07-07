美國官員今天表示，美方打算提供集束彈藥（cluster munitions）給烏克蘭，助烏軍對抗入侵的俄羅斯軍隊，這將為烏軍反攻提供強大助力，但人權組織反對。

路透社報導，3名不願具名的美國官員說，華府最快明天宣布一項軍援計畫，其中包括155公釐榴彈砲用的集束彈藥。一名官員說，美方就此次軍援已審慎考慮一週以上。

白宮表示，「正積極考慮」提供集束彈藥給烏克蘭，但暫不發布任何公告。總統拜登下週將赴立陶宛參加北大西洋公約組織（NATO）峰會，預計將聚焦俄烏戰爭。

國際非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）呼籲俄羅斯及烏克蘭停止使用集束彈藥，並敦促美方不要提供這類彈藥。「人權觀察」指出，俄烏雙方先前使用這些彈藥，害死了許多烏克蘭平民。

目前全球已有逾120國禁用集束彈藥，這類彈藥通常會釋放大量微型炸彈，造成大範圍殺傷效果，威脅平民生命安全。如果微型炸彈當下沒有爆炸，在衝突結束多年後，仍具危險性。

五角大廈發言人表示，拜登政府正考慮提供「雙效改良版傳統彈藥」（DPICM，即集束彈藥）給烏克蘭，但僅限於故障率低於2.35%的彈藥。

官員說，這項對烏克蘭的軍援計畫價值預計達8億美元，內容還有「海馬士多管火箭系統」（HIMARS）彈藥、布萊德雷戰車（Bradley Fighting Vehicle）及史崔克裝甲運兵車（Stryker Armored Personnel Carrier）等地面車輛。

官員們表示，計畫還待敲定，可能還有變數，將動用「總統撥款權」（presidential drawdown authority）提供所需經費。

此次軍援將是去年2月俄烏戰爭開打以來，美國批准的第42項安全援助計畫，迄今美方援助總額已逾400億美元。