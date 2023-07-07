平均地權條例修正案1日正式上路，其中以重罰不動產炒作，祭出最高1000萬檢舉獎金受到高度關注，大台中不動產開發公會認為，高額的檢舉獎金會讓全民變成檢舉達人，未來建商每天都得接受政府調查，不堪其擾，讓社會充滿仇恨互相猜疑。

平均地權條例修正案針對炒房行為重罰，最高可處5000萬，另外還增訂了檢舉獎金制度，將會以實收的罰鍰發給30%作為檢舉獎金，上限為1000萬，等於若檢舉成功，最高可領到1000萬獎金。

大台中不動產開發公會表示，單件高達千萬的獎金會吸引民眾四處檢舉，衍生出建商每天接受調查不堪其擾，讓社會充滿仇恨且互相猜疑，因此建議獎金不得超過檢舉人的年收入或國民平均收入，才符合比例原則。

平均地權條例修正案上路，預售屋禁止換約轉售，但配偶、直系血親（如父母、子女）、二親等內旁系血親（如兄弟姊妹）不在此限，目的是為了防止簽訂預售屋或新建成屋買賣契約後加價轉售，致高房價結果由民眾負擔，維護市場交易秩序，保障自住需求者購屋權益。