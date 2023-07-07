台中市議員江和樹今天會同動保處前往救，發現鴿子腳上都有腳環，疑似是被棄養的賽鴿。（江和樹提供／張亦惠台中傳真）

台中市議員江和樹昨天傍晚接獲民眾通報，大里區內新橋下發現30多隻的鴿子遭到剪羽、斷腳，遺棄在橋墩底下，同時通知動保處，動保處今天上午派員前往將鴿子帶回治傷。

江和樹服務處昨晚接獲民眾通報動物救援，到場察看確實發現內新橋下約有30多隻鴿子聚集，都無法飛行只能不斷逃跑，通報動保處前往救援。江和樹今早隨同動保處前往瞭解救援情形，發現遭遺棄的鴿子都有列印數字的腳環，疑似為遭遺棄的賽鴿，且遭到剪羽、斷腳，實在慘不忍睹，目睹鴿子遭到不人道的惡劣對待，令人不捨。

台中市議員江和樹今天會同動保處前往救，發現鴿子腳上都有腳環，疑似是被棄養的賽鴿。（江和樹提供／張亦惠台中傳真）

江和樹表示，被剪羽、斷腳的白鴿無法飛行，在戶外會遭遇危險甚至危及生命，根本是丟著等死，怎麼會有人如此殘忍，要求相關局處嚴查嚴辦，遏止虐待動物惡行再度發生。

動保處長林儒良說，到場發現有34隻鴿子全數帶回動保處，34隻皆遭到剪羽，其中2隻腳受傷，治療後待與長出新羽，會開放民眾領養，若無人領養會放飛。

動保處也表示，後續將帶回收容安置並追究相關飼主責任，倘查獲故意傷害致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，依動物保護法第25條第1項第1款，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金，另飼主棄養動物行為，亦可依動物保護法法第29條第1項第1款，最高處15萬元以下罰鍰，請民眾切勿以身試法。