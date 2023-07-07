台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中說明，現今的囤房稅戶數認定，均採「地方歸戶」，就是以屋主在該縣市持有房屋的狀況，計算各戶房屋稅率，使跨縣市的囤房族，得以把房產分散在不同縣市來降低稅負，但採「全國歸戶」後，跨縣市持有的節稅效果大打折扣。

陳定中指出，三縣市中僅新北市尚未實施囤房稅，因此新政若推行，新北受到的政策衝擊，將比其他縣市鮮明。不過囤房稅2.0雖上調非自住稅率，但單一自住反倒能省稅16%，所以目前房市主力的首購自住客將不受影響，新制若上路，買盤將呈現「投資下滑、首購穩健」的態勢。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，台灣的房屋稅普遍較各國低，因此調高稅率，對建商和擁房大戶影響總金額較大，但對一般的置產族影響有限，不過仍展現政府的打炒房決心，宣示意味濃厚，若上路實施，未來房市也可能有三大微妙變化。

首先，「捨新屋，買中古」，非自用住宅的房屋稅課徵，是以房屋標準單價、屋齡和路段等條件，作為課稅基礎，所以越新的住宅，房屋稅越高，因此在稅率調升的情況下，置產族將更明顯轉向中古屋市場。

其次，「捨小戶，買大房」，房屋稅統計以戶為單位，因此置產族與其買獨立套房，不如購入整棟透天厝後再隔間出租，既能穩收租金，又能降低持有成本。

再者，「以買房，代租屋」由於有部分房東藉由囤房稅加重調高租金，將導致市場租金和房貸距離縮短，可能進而促成年輕租屋族的首購買氣，也將使低總價的兩房小宅熱度再被推高。