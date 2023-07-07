為改善行人地獄污名，行政執行署花蓮分署將開車未禮讓行人的交通違規裁罰案件，列為專案且持續、優先強力執行對象。（行政執行署花蓮分署提供／王志偉花蓮傳真）

為改善行人地獄污名，行政執行署花蓮分署將汽機車未禮讓行人的交通違規裁罰案件，列為專案執行對象；一位27歲林姓女子在北部因未禮讓行人遭裁罰2600元，卻發現女子交通違規事項多達72件，都逾期未繳，執行署依法扣薪清償。

法務部行政執行署花蓮分署指出，這名林姓女子去年6月3日開車行經北大三峽特區學成路，因轉彎未暫停讓行人優先通行，經警方查獲，由交通部公路總局台北區監理所裁罰2600元，逾期未繳而移送執行。

法務部行政執行署花蓮分署指出，林女另欠繳多筆路邊停車費、超速、不遵守道路交通標線指示、在禁止停車區停車等罰鍰，還有使用牌照稅、汽車燃料費等稅費逾期未繳，全部移送執行案件共72件，總金額約5萬5000餘元。

行政執行署花蓮分署今年2月間執行林女薪資，由任職公司按月扣繳國庫，6月優先將該筆未禮讓行人罰單清償。

行政執行署花蓮分署指出，為解決台灣「行人地獄」困境，將未禮讓行人的交通違規裁罰案列為持續、優先強力執行專案，連同5月2件，已強制執行3件開車未禮讓行人裁罰案，若經濟有困難，可主動聯繫分署申請分期。