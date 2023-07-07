創作女歌手王喬尹過去參加過《聲林之王2》，因外型甜美與創作風格大不同，被粉絲形容是「暴力小清新」，上月她跳出指控遭奪過金曲獎團體「張三李四」的成員張三性騷擾，但男方否認，雙方各說各話。今(7日)她無預警曬出新身分證，宣布成為人妻，與男友「憲憲」成為正式夫妻。

王喬尹今曬出去戶政事務所登記照片，寫下：「我跟憲憲登記結婚了！」老公名字叫林均憲，過去王喬尹就常在社群平台上放閃分享兩人相處趣事，去年底更一起到東京旅行，王喬尹文中表示其實去年老公就求婚成功，「每天都很希望正式嫁給你，和你在一起的日子心裡多了一份安全感。早就認定你是我老公，也好開心多了一位媽媽。我好幸福」。

王喬尹上月在臉書表示過去遭張三性騷擾，不僅伸鹹豬手，還會在工作時刁難，當時張三否認，強調是女方自己貼上來，還發毒誓：「有性騷擾對方的人出門就被車當場撞死。」張三更諷刺說：「我這邊有首新寫的歌很像妳，『閉嘴沒人會當你是啞狗』，想紅不是用這種裝弱者栽贓＋捏造公然毀謗＋蹭熱度的亂吠方式，妳這樣很開心嗎？很happy嗎？妳已經不年輕了，都幾歲了？該長大了，聽歌吧。」

對此，王喬尹解釋自己不是「假Me Too」，見到對方的回應心灰意冷，「我現在不奢求張三的道歉，但這次要勇於捍衛自己的名譽，更要努力堅強的站起來保護自己！」而張三反駁若當時感到不舒服應該馬上提出，本月初，王喬尹曬出律師函，宣布：「對於張三的斷章取義，試圖轉移他曾經的性騷擾行為；以及近日在社群媒體上涉及妨害名譽的不實指控，我將訴諸實際的法律行動，來證明自己的清白。」真相就交由法院釐清。

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